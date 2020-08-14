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Ölüm üzerine 2. bölüm! Ölen kişi öldüğünü ne zaman anlar?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, ölen bir kişinin öldüğünü ne zaman anladığını ve kabirdeki sorguyu anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:07:00 -
Ölüm üzerine 2. bölüm! Ölen kişi öldüğünü ne zaman anlar?

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

"İnsanlar ölümü anladıkları anda 'sayha' adı verilen bağırmayı gerçekleştirir." diyen Mehmet Kapukaya, "Biz insanlar ölen kişinin bağırışını duyamayız. Peygamber Efendimiz (SAV), 'İnsan öldüğünü anladığı andan itibaren bağırır. Onun sesini insanlar hariç diğer tüm canlılar duyarlar' buyuruyor." ifadelerini kullandı.

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İnsanın ölümünden tam olarak bilinmeyen bir süre sonra öldüğünü anladığını belirten Kapukaya, kabir sorgusuna ilişkin şunları söyledi:

"İnsan Münker ve Nekir meleklerinin gelmesi ile de öldüğünü anlamış olur. Sorgunun vefattan ne kadar süre sonra başlayacağı konusunda da yeterli bilgimiz yok ama bir kabir sualinin olduğu Hadis kaynaklarında geçmektedir. Ölen kişiye 'Rab'bin kimdir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? Dinin nedir?' gibi kabir soruları sorulacak."

'Kabirde Peygamber Efendimiz (SAV)'ı da soracaklar'

"Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın Hadis-i Şerifine göre kabirde 'Hazreti Muhammed (SAV) hakkın bilgin nedir?' diye de sorulacak. Mü'min olan kişi 'O, Allah'ın Resulüdür. O, bize dini nakletmiştir' diyerek cevap verir. Ama kafir ya da münafık olan kişi 'Benim bu konuda bir bilgim yok' diyerek bu soruya cevap veremez. Kabir suallerine cevap verip verememek tamamen kişinin dünyadaki amelleri ile ilgili bir husustur."

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