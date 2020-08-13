Ölüm üzerine 1. bölüm! İnsan ölüm anında ne yaşar?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, insanın ölüm anında neler yaşadığını anlattı.

'Ölürken ya azap ya da rahmet melekleri gelir'

"Ölüm olayının kolay birşey olmadığı çok açık ortadadır. Çünkü o esnada insan dünyadan ayrılmakta ve ölüm anında ya azap melekleri ya da rahmet melekleri gelmektedir." diyen Kapukaya, "Eğer bir kimsenin ruhunu azap melekleri alacaksa o kişiye en kötü surette gelirler. O kişinin ruhunu acı çektirerek alırlar. Bu acı demir bir tarakla insan vücudunun taranması gibi tarif edilebilir. Bu ölüm kişi için zor bir olaydır." ifadelerini kullandı.

'Rahmet melekleri Allah'ın selamı ile gelir'

Bazı insanların ruhunu almaya rahmet meleklerinin geldiğini söyleyen Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer ruhu rahmet melekleri teslim alıyorsa ölen kişiler mutlu bir şekilde can verir. Rahmet melekleri insanların canını almaya Cenab-ı Allah'ın selamı ile gelir ve onlara gidecekleri cenneti müjdeler. İnsanlar eğer amelleri iyiyse tıpkı Habib-ul Neccar olayında olduğu gibi huzurlu bir şekilde ruhlarını teslim eder. "