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Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!

Batı Şeria'da Filistinli bir kadının Siyonist İsrailli teröristler tarafından katledilmesi İslam dünyasından büyük tepkilere neden oldu. Raid Salah cinayete sert tepki göstererek "Hayır! Yerde vurulmuş kanlar içinde yatan Filistinli bir kadın değil, sayısı iki milyara yaklaşmış İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur" dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 01:16
Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!

 yeniakit.com.tr 

Kudüs'ün kuzeyinde Batı Şeria'ya geçiş noktasında, İsrailli teröristler bir Filistinli kadını silahla vurarak katletmiş ve 50 yaşlarındaki kadın olay yerinde şehit düşmüştü. 

Olayın görüntüleri İslam dünyasında büyük yankı uyandırırken 1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Raid Salah da sosyal medya hesabından acı gerçeği gözler önüne seren bir mesaj paylaştı.

Sosyal medyadan üzerine ölü toprağı serpilmiş İslam Ümmeti'nin halini haykıran Raid Salah, "Hayır! Yerde vurulmuş kanlar içinde yatan Filistinli bir kadın değil, sayısı iki milyara yaklaşmış İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur." ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 01:16
  1. Batı Şeria
  2. Filistinli kadın
  3. 1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Raid Salah
  4. Raid Salah

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