Ölüm teğet geçti

Kars'ta evinin önündeki kar birikintilerini temizleyen şahsın düşen devasa kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya anbean yansıdı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyüne ziyarete giden şarküteri işletmecisi Canip Tosun, tek katlı evinin önünde biriken karları temizleyen Orhan Atagün'ü gördü. Tosun, o anları kayda aldığı sırada çatıdaki dev kar kütlesi büyük bir gürültüyle kaymaya başladı. Atagün, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda koşarak kurtuldu.

Cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sosyal medyada viral olan Canip Tosun, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Tosun, "Biz Orhan amcanın yanına gittik Çamyazı köyüne. Orhan amca sabahın erken saatlerinden yaklaşık saat 14.00'e kadar kar temizlemişti. Bayağı yorulmuştu. Biz de dedik ki bu emeği ölümsüzleştirelim, videoya çekelim. Tam videoya çekerken o arada çatıdan kar düştü. Kar düşünce Orhan amca da refleks ile geri çekildi. Eli cebinde, ‘Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' dedi. Ama halbuki o sözü her şeyi anlatıyordu. O duruşunu hiç bozmadı. Sarıkamış'ın insanı üretir, emek verir. Biz de o emeğin bir parçasıyız" dedi.

