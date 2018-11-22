‘Ölüm Mantarı’

Şöyle diyor:

"Ülkemizde yaklaşık 2 bin 500 tür mantar çeşidimiz bulunmaktadır.



Ancak 100 civarında da zehirli mantarımız var.

Biz zehirli mantarları hafif zehirli olanlar, zehirli olanlar ve öldürücü zehirli olarak olarak 3'e ayırıyoruz.

Öldürücü zehirli olanlar da 10 civarındadır. Bu mantarın içerisinde 21 çeşitli zehirli madde bulunmaktadır. Bu yenildiği zaman ülkemiz şartlarında genellikle yüzde 90 oranında dönüş olmuyor."

ÖLÜM MELEĞİ DE VAR

Işıloğlu, "Genellikle bu öldürücü mantarın başında ülkemizde de yetişen dünyanın en zehirli mantarı olan 'Amanita Phalloides' dediğimiz tür gelmektedir. Bu mantar türü aynı zamanda halk arasında 'ölüm meleği' olarak da bilinmektedir" diyor.

40 yıldır mantarlar üzerinde çalışan Prof. Dr. Işıloğlu “Biz doğadan toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesini öneriyoruz. Çünkü doğada yetişen mantar zehirli mi değil mi bunu ayıran kriter yok. Zehirli ve zehirsiz mantar genellikle aynı yerde yan yana yetişebilir. Risk bu sebeple oldukça fazladır. Yenilebileni ile zehirli olanını tanıyabilmek için ancak uzman olmak gerekiyor" uyarısını yapıyor.

Kulaktan dolma bilgilerle bunları anlama şansının olmadığını vurgulayan Işıloğlu, zehirli mantarlar konusunda çokça bilgi kirliliğinin bulunduğunu da belirtiyor.

ZEHİRLENMELER 3 BÖLGEDE YOĞUNLAŞIYOR

Mantardan zehirlenmeler 3 bölgede yoğun: Karadeniz, Ege ve Akdeniz!.

Bu bölgelerin yenilebilir ya da zehirli mantar türleri yönünden oldukça zengin bir floraya sahip olduğunu belirten Işıloğlu, "Bu bölgelerde yenilebilecek mantar miktarı arttıkça zehirli mantarlar da aynı oranda artmaktadır. Dolayısıyla zehirlenmelerin çoğu bu bölgelerde yaşanmaktadır" diyor.

Ülkemizde bulunan 'Amanita Phalloides' dünyanın en zehirli mantarı! Halkımız ona "Ölüm Meleği" adını takmış.

Mide ve bağırsaklara da yerleşiyor

Midede ve bağırsaklarda mantar genellikle karın şişliği belirtisi verir. Mide mantarı, kabızlık ve ishal şikayetleri ile de kendini gösterebilmektedir. Ayrıca halsizlik, aşırı tatlı yeme isteği ve ağız kokusu yapar. Bağırsak ve mideye yerleşen, karında şişkinlikle ağrıya yol açan mantar, aynı zamanda kilo da aldırır. Hamurlu gıdalardan uzak durup, kuruyemiş yiyerek mantarı alt etmek mümkün oluyor.

Sürekli karnınızın şişmesinden ve ağrımasından şikayet ediyorsanız, sebebi bağırsak mantarı olabilir. Sıcak, ıslak ve sürekli besin bulabilecekleri ortamı seçen mantarlar için insan vücudu oldukça ideal. Mantarların vücutta en fazla yerleştiği yerlerden biri bağırsaklardır.

TATLI İSTEĞİ ARTAR

Eğer kişinin bağışıklık sistem zayıfsa mantarlar tüm vücuda yayılabilirler.

Bağırsak mantarlarının en bilinen belirtisi karın şişkinliği ve ağrıdır. Kişi kendini yorgun hisseder. Ağız kokusu olur. Vücuttaki şeker yetersizliğinin yol açtığı tatlıya karşı istek, kişinin kilo almasına sebep olur. Mantarlar yararlı bağırsak bakterilerine zarar verdiğinden kabızlık ya da sürekli ishal ortaya çıkabilir. Bol bol sirkeli çorba ve salatalar yemenizde fayda var...

Sahiden sanki yerin kulağı var!

Biçimi ile hayret veren aslında bir mantar bu.. İngilizler, başkalarını dinleme merakından bezdikleri Yahudiler'e atfen "Yahudi Kulağı" adını takmışlar. Çinliler "Ahşap Kulak" diyorlar, ağaçlarda uluştukları için olsa gerek.. Bu güçlü anti-oksidan jöle mantar boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı, iltihaplı mukoza gibi şikayetler yararlanabilir. Ayrıca kalbi korumaya ve kolesterolü azaltmaya yardımcı olur.

Eskiden beri Çin tıbbında yeri var. Bu mantar, son yıllarda daha bir tıbbî araştırmalara konu oldu. Özellikle burun ve boğazdaki mukoza zarları üzerindeki olumlu etkileri, özellikle öksürük, soğuk algınlığı veya grip benzeri bir virüsün, özellikle de burun akıntısı olan bir virüsün etkilerine karşı yararlı. Üstelik LDL (kötü, düşük yoğunluklu kolesterol) seviyelerini düşürdüğü, HDL (iyi yüksek yoğunluklu kolesterol) geliştirdiği görüldü. Bunlara ek olarak güçlü bir kalp koruyucu.. Fakat zehirli. Ancak ilâç yapımında kullanılıyor.

Yeryüzünde sayıları milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen mantar türü var. Yeraltında, canlıların bedenlerinde, denizde ve havadaki mantar türlerinin sayısı hakkında henüz kesin bir bilgi yok. Herbirinin biçimi de şaşkınlık verici. Hatta en sağdaki gibi ağaç dalında arı kovanına benzer sarkanları bile var.