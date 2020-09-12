"Ölüm kavşağı"nda yine kaza! Çok sayıda yaralı var
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaraladı. Kazanın yaşandığı alan, bölgede yaşanan kazalar nedeniyle, "ölüm kavşağı" olarak adlandırılıyor.
Konya’dan Polatlı’ya doğru hareket eden Mücahit A. idaresindeki 06 HE 2954 plakalı hafif ticari araç ile, Muhammed Y. kontrolündeki 06 BIP 403 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Feci kaza sonrası iki araç yolun kenarına doğru savruldu.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.
Kaza sırasında, her iki araçtan toplam 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza alanına gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
“Ölüm kavşağı”
Söz konusu kazanın yaşandığı bölge, sürekli kazalarla gündeme gelmesi nedeniyle, “Ölüm kavşağı” olarak adlandırılıyor. Geçtiğimiz aylarda aynı kavşakta meydana gelen kazada, 6 kişi ölmüş ve 12 kişi yaralanmıştı.