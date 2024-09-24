Ölüm halinde kredi kartı borçlarınız ne olacak? Mirasçılar merak ediyor

Hayatın beklenmedik bir anında kredi kartı borçlarınız ne olacak? Borçlar mirasçılara mı kalır, yoksa silinir mi? İşte tüm detaylar..

Kredi kartı borcunuzun ve diğer mali yükümlülüklerinizin ne olacağı; yaşadığınız ülkenin yasal düzenlemelerine, mal varlığınızın miktarına ve eşinizin kredi kartında ortak hesap sahibi olup olmadığı gibi faktörlere bağlıdır.

Birçok kişi, öldüğünde borçlarının otomatik olarak silineceğini düşünür, ancak bu yaygın bir yanılgıdır. Kredi kartı borçları ise bu istisnalar arasında yer almaz ve borcun ödenmesi gerekir. Ödenmemiş kredi kartı borcu, vefat eden kişinin mirasından tahsil edilir ve bu da mirasçılara kalan varlıkların azalmasına neden olabilir.

Kredi Kartı Borcunun Sorumluluğu Kime Aittir?

Vefat ettiğinizde, kredi kartı borcunuz varsa, bu borç mirasınızdan ödenir. Miras, sahip olduğunuz taşınır ve taşınmaz varlıklar, banka hesapları ve diğer maddi değerler anlamına gelir. Ölümün ardından mal varlığınız, hukuki bir süreç olan veraset yoluyla mirasçılara devredilir.

Çoğu durumda, ölen kişinin vasiyetinde belirtilen vasiyetname uygulayıcısı, borçların ödenmesinden sorumlu kişidir.

Kredi Kartı Borcunun Miras Üzerindeki Etkisi

Vefatınız durumunda, kredi kartı borcunuz da dahil olmak üzere tüm mali yükümlülükleriniz mirasınızdan karşılanır. Kredi kartı borcu, doğrudan mirasçılarınıza devredilmez, ancak borcun ödenmesi mirasın paylaşılmadan önce yapılmasını gerektirir.

Kredi kartları, bireylerin kişisel harcamalarını finanse ettiği bir araç olduğundan, hayat sigortası genellikle bu borcu kapsamaz. Ancak, sigorta poliçenize kredi kartı borcu teminatı eklenmişse, vefat durumunda borç sigorta şirketi tarafından karşılanabilir.