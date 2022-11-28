  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ölüm dansı! ABD'li askerler YPG'li teröristlerle el ele böyle dans etti
Dünya

Ölüm dansı! ABD'li askerler YPG'li teröristlerle el ele böyle dans etti

ABD askerleri, eğitim verdikleri PKK/YPG'li teröristlerle Kamışlı'da dans ederek 'birlikteyiz' mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 20:43:00 -
Ölüm dansı! ABD'li askerler YPG'li teröristlerle el ele böyle dans etti

Yeniakit.com.tr

ABD askerleri, Pentagon tarafından özel bütçe ayrılan PKK’nın Suriye kolu YPG’ye bağlı teröristlerle dans etti.

Eğitim verdikleri YPG'li teröristlerle eğlenceli pozlar veren ABD'li askerler, Kamışlı'da yağmur altında dans ettikleri görüntülerle açık açık teröristlerle yakın ilişkilerini gösterdi.

Sivillerin ölümü üzerine yapılan ve bir dakika 17 saniye süren dans, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23