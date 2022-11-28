Ölüm dansı! ABD'li askerler YPG'li teröristlerle el ele böyle dans etti
ABD askerleri, eğitim verdikleri PKK/YPG'li teröristlerle Kamışlı'da dans ederek 'birlikteyiz' mesajı verdi.
Yeniakit.com.tr
ABD askerleri, Pentagon tarafından özel bütçe ayrılan PKK’nın Suriye kolu YPG’ye bağlı teröristlerle dans etti.
Eğitim verdikleri YPG'li teröristlerle eğlenceli pozlar veren ABD'li askerler, Kamışlı'da yağmur altında dans ettikleri görüntülerle açık açık teröristlerle yakın ilişkilerini gösterdi.
Sivillerin ölümü üzerine yapılan ve bir dakika 17 saniye süren dans, cep telefonu kamerasına yansıdı.