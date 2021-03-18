Ölüm aylığı nedir ve başvuru şartları nelerdir? Ölüm aylığından kimler faydalanabilir?

Sosyal sigortası olan kişinin ölmesi durumunda, devlet tarafından ölen kişinin 1. derece yakınlarına yani eş ve çocuklarına para yardımı yapılmaktadır. Bu yardıma ölüm aylığı denir. Ölüm aylığına başvuru yapmak isterseniz bulunduğunuz il ilçe Sosyal Güvenlik Merkezi kurumlarına gidip başvuru yapabilirsiniz. Ölüm maaşı almak için gerekli şartları taşıdığınız yetkililer tarafından tasdik edilirse ölüm maaşı almaya hak kazanırsınız. Ayrıntılı bilgi için haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Ölüm aylığı başvuru şartları nelerdir?

1)4/A sosyal güvencesi olan kişilerin, borçlanma süreleri hariç 5 yıl sigortalı olmak ve toplam 900 gün malul, ölüm ve yaşlılık sigorta primini bildirmek,

2)Yaşlılık ve malüllük aylığı hak sahibi olmak,

3)Ölen kişinin genel sağlık primi dahil olmak üzere prim ve herhangi bir borcun olmaması,

4)Yaşlılık ve malüllük kazanmış, fakat sigortalı olarak çalışmaya başlaması nedeniyle kesilmiş durumda olması durumunda, ölen kişinin hak sahipleri tarafından yazılı dilekçe ile başvurmalarında ölüm maaşı bağlanır.

5) Ölüm aylığını alacak kişi eğer eşi ise, ölüm tarihinde yasal evlilik bağı bulunması ve yabancı bir ülkede çalışmaması

6) Ölüm aylığına alacak kişi eğer çocuğu ise, çocuğun yaşı, çocuğun öğrenim durumu, çocuğun cinsiyeti, çocuğun medeni durumu, çocuğun malüllük durumu göze alınarak aylık bağlanır.

Ölüm aylığı başvurusu için istenilen belgeler nelerdir?

1-Ölüm aylığı başvuru dilekçesi

2-Veraset İlanı

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

5-Ziraat banka hesap kartı

6-Malul çocuklar olması durumunda (Sağlık Raporu)

7-Çocuk öğrenim belgesi

8-Hak sahipleri taahhüt ve beyan belgesi

9-Sigortasız olduğunu gösteren belge (E-Devlet)