Ölülerinizi gömersiniz ama onlardan ibret almazsınız

Birçokları gayet tabii gençlikten bu hayır duâdaki inceliği kavrayamazdı. İnsan 100 sene de yaşasa, ömrü bereketli olmadıktan sonra neye yarar..

Nice büyük insanlar gelmiştir ki, bize göre çok kısa bir ömür sürmüşler, meselâ 40 sene 50 sene yaşamışlar ama kıyâmete kadar hayırla anılacak hizmetler yapmışlar, eserler bırakmışlardır.

Terziler insanların hep ölçüsünü alırlar ama bazı terziler de var ki öğütleri ile insanlara ölçü verirler. Meselâ “Ben bu dünya için Allah demem” diyen Erzincanlı Terzi Baba rahmetli gibi. Evet, 80 yıllık hayat tecrübesini sekiz cümleyle özetleyen zamanımızın ihtiyâr bir terzisinin çırağına verdiği öğütler de, bu ölçüler sınıfından.

İşte o ölçüler:

1. 15’le 25 yaş arasını nasıl geçirirsen, ömrünün kalan kısmını da öyle yaşarsın.

2. Büyük adamların çevresinde bulunmayan ve onlardan istifâde etmeyen büyük adımlar atamaz.

3. Terzinin diktiğini îcâbında sökersin, sonra ütülersin, düzelir. Fakat hayattaki dikişleri söktün mü, sonra ütülesen de bâriz izler kalır.

4. Helâl rızkına haram karıştıran, dünya imtihânında hep zor sorularla karşılaşır; maalesef çoğunu doğru cevaplayamaz.

5. Asıl yalnız kaldığın, nefis ve şeytanınla başbaşa olduğun zamanlarda Allah’dan kork! Herkesin içinde korkman pek bir şey ifade etmez.

6. Günaha zemin hazırlamamak, günahı işlememekten daha büyük bir ma‘rifettir ve sevaptır.

7. Baş ağrısız başarının sırrı üçtür: Kanâat et! Sabret! Paylaş!

8. Hayırlı ömür ve hayırlı ölüm istiyorsan, kul hakkından uzak dur.

Dualar neden kabûl olmaz?

İbrahim bin Edhem bir gün Basra çarşısında gezerken halk başına toplandı ve “Bana duâ edin icabet edeyim” meâlindeki âyet-i celileyi sordular ve: “Biz Allah’a dua ediyoruz. Fakat müstecap olmuyor. Acaba neden?” diye yakındılar.

Dedi ki:

Kalbiniz on şeyden ölmüştür:

1) Allah’ı tanırsınız, ama hakkını edâ etmezsiniz.

2) Allah’ın kitabını okursunuz, ama onunla amel etmezsiniz.

3) İblis’in düşmanlığını iddia edersiniz, ama ona tâbi olursunuz.

4) Resûlullah’ın sevgisini iddia edersiniz, ama onun izini ve sünnetini terk edersiniz.

5) Cenneti istersiniz, ama onun için amel etmezsiniz.

6) Cehennemden korkarsınız, ama günahlardan çekinmezsiniz.

7) Ölümün hak olduğunu iddia edersiniz, ama onun için hazırlanmazsınız.

8) Başkalarının ayıpları ile meşgul olursunuz amma kendi ayıplarınızı terk etmezsiniz.

9) Allah’ın verdiği rızkı yersiniz, ama Allah’a şükür etmezsiniz.

10) Ölülerinizi gömersiniz, ama onlardan ibret almazsınız.