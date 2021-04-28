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Dünya Ölüleri sokakta yakıyor! Uğur Şahin'den flaş Hindistan açıklaması
Dünya

Ölüleri sokakta yakıyor! Uğur Şahin'den flaş Hindistan açıklaması

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının Hindistan'ı sarsan varyanta karşı etkin olduğuna inandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:12:00 - 2021-04-28 14:26:18
Ölüleri sokakta yakıyor! Uğur Şahin'den flaş Hindistan açıklaması

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Hindistan'da vakaların patlamasına, ölümlerin artmasına ve hastanelerin yetersiz kalmasına neden olan Hindistan varyantı ile alakalı bir açıklama yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre Şahin, koronavirüse karşı Pfizer ile ortaklaşa geliştirdikleri aşının, Hindistan'ı kasıp kavuran B.1.617 varyantına karşı etkili olduğuna emin olduğunu açıkladı:

"Hala Kovid-19'un Hindistan varyantını test ediyoruz, ancak bu varyantta daha önce test ettiğimiz ve aşımızın başarı gösterdiği mutasyonlar var, bu yüzden kendimize güveniyoruz."

Hindistan'da durum çok kötü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 17 milyon 997 bin 267'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 201 bin 187'ye ulaştı.

Sağlık sistemi çöküyor

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalar geri gönderiliyor

Hastanelerdeki doluluk nedeniyle binlerce hasta kapıdan geri çevriliyor. İnsanlar yakınlarını tedavi ettirebilmek için sosyal medyadan çağrılar yapıyorlar.

İnsanlar sokaklarda ölüyor

Solunum cihazına bağlı hastalar için oksijen temin edilmesinde sıkıntılar yaşanırken, hastaneler sokaklar can veriyorlar. Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle alarm verdiği Yeni Delhi'de, Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.

Krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle ölüler kentlerdeki geçici mekanlarda yakılıyor.

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