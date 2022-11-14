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Gündem Ölülere de saygıları yok! İmamoğlu patlamanın yaşandığı yerde 'şaka' yaptı Murat Ongun güldü
Gündem

Ölülere de saygıları yok! İmamoğlu patlamanın yaşandığı yerde 'şaka' yaptı Murat Ongun güldü

Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği patlamanın yaşandığı yere giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör saldırılarına tedbir amacıyla peyzajların kaldırılmasını hedef alarak "Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım" ifadeleriyle kelime şakası yaparken Murat Ongun ve İmamoğlu’nun arkasında bulunan kişi gülerek milletin adeta sinir uçlarıyla oynadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 18:45:00 - 2022-11-14 19:31:11

 yeniakit.com.tr 

Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Terör örgütü PKK bağlantılı olduğu tespit edilen saldırgan kısa sürede emniyet güçleri tarafından ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakalandı.

Patlamanın ardından bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB eski Sözcüsü Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu heyetle bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun ziyaretinde yaşanan anlar ise büyük tepki çekti.

İmamoğlu'nun derdi saksı ve bankların kaldırılması!

İmamoğlu, Türkiye’yi yasa boğan hain saldırının ardından şehirlerin işlek caddelerinde bulunan ve yeniden gündeme gelen beton saksı ve bankların İstiklal Caddesi’nden kaldırılmasına tepki gösterdi.

Kelime şakası yaptı: Saksıları çalıştırmamız lazım

Can kayıplarının yaşandığı, onlarca yaralının olduğu hain saldırının gerçekleştirildiği yerde, terör saldırısına karşı tedbir amacıyla kaldırılan peyzaja takılan İmamoğlu, "Kalkıp da saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye ve bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir arada ortak akılla saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Murat Ongun saldırının yaşandığı yerde güldü!

İmamoğlu menfur saldırının yaşandığı yerde arsızca kelime şakası yaparken daha büyük skandal ise Murat Ongun'dan geldi. Ongun, İmamoğlu'nun 'şaka'sına gülerek karşılık verdi. Ölülere saygıları olmadıklarını gösteren skandal hadisede Ongun, kameralardan saklanmaya çalışırken arkasındaki adamla sırıtmaya devam etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.

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Yorumlar

İstanbul Nimet Nimet!

Verirsen Pinokyo ya Mazbata. Eder seni böyle Maskara..!

yorummm149

Sen buna mi takildin akit.  
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