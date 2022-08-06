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Dünya Ölü ve yaralılar var! Afganistan'da patlama
Dünya

Ölü ve yaralılar var! Afganistan'da patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun yaşadığı bölgede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 20:09:00 -
Ölü ve yaralılar var! Afganistan'da patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun yaşadığı bölgede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kabil'in batısındaki Pol-e Suhta bölgesinde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Olay sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarına göre, patlama yol kenarına bırakılan bir tencere içine yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle oluştu.

Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dünkü saldırı

Kabil'in batısında çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Sarkariz bölgesinde dün akşam saatlerinde bir bombalı saldırı meydana gelmiş, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Dünkü saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

Afganistan'da DAEŞ'in Şiilere yönelik ölümcül saldırıları meydana gelmişti. Son olarak, Muharrem ayı dolayısıyla DAEŞ'in Şiilere karşı saldırında artış olacağına yönelik uyarılar yapılıyor.

Afganistan'da, Şiilerin yaşadığı mahallelerde, insanlar bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor.

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