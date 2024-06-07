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Yerel Ölü ve çok sayıda yaralı var! TEM’de kontrolden çıkan minibüs takla attı
Yerel

Ölü ve çok sayıda yaralı var! TEM’de kontrolden çıkan minibüs takla attı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 15:29:46 - 2024-06-07 15:29:45
Ölü ve çok sayıda yaralı var! TEM’de kontrolden çıkan minibüs takla attı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Bahçeköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DAY 10 plakalı Volkswagen marka minibüs kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs otoyolda takla attı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı bir kişinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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