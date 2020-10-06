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Yerel Ölü bulunan adamın telefonu çaldı, kimse cevaplayamadı
Yerel

Ölü bulunan adamın telefonu çaldı, kimse cevaplayamadı

Datça'da denize giren vatandaşlar, kıyıda ölü bir adam buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şahsın cebinde telefonunu buldu. Bu sırada gelen aramaya kimse cevap veremedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:58:00 -
Ölü bulunan adamın telefonu çaldı, kimse cevaplayamadı

Muğla’nın Datça ilçesi, Sarıliman mevkiinde sahil bandında yürüyen vatandaşlar, kıyıda hareketsiz şekilde yatan bir kişi gördü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kıyıya vurmuş şekilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede denizde boğularak öldüğü düşünülen kişinin Fuat Ünal (80) olduğu tespit edildi. Datça'da bir tatil köyünde kaldığı öğrenilen yaşlı adamın deniz kenarında kıyafetleri bulundu.

Telefonu açamadılar

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ölen şahsın kıyafetlerini sahilde buldu. Yapılan inceleme esnasında kıyafetlerin arasında bulunan cep telefonuna gelen çağrıyı ise kimse cevaplayamadı. Ünal’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

kara

UZAY TEKNOLOGISIMI TELEFON KIMSE CEVAP VEREMEDI ! HATTA YER YUZUNDE KONUSULMAYAN BIR DILMIY DI KI CEVAPLANAMADI!BAZEN OYLE HABER YAPARSINIZ KI NE BASI NE SONU BELLI!
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