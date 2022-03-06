Oltu taşı nedir, faydaları nelerdir? Gerçek oltu taşı tesbih nasıl anlaşılır?

Değerli taşlardan biri de Oltu taşıdır. Oltu taşı nedir? Oltu taşı nerelerde ve nasıl bulunur? Oltu taşı nasıl anlaşılır? Oltu taşının özellikleri ve faydaları nelerdir?

Oltu taşı en bilinen doğal taşlardan birisidir. Oltu taşı oldukça kolay işlenebilir olmasıyla en sıklıkla ziynet eşyası ve takı olarak kullanılmaktadır. Oltu taşı kehribar taşı olarak da adlandırılmaktadır. Hem güzel görüntüsü, hem doğal, hem de değerli bir taş olması ile çok sayıda seveni bulunur.

Oltu taşı nedir?

Erzurum’un Oltu adlı ilçesinde çıkarılan bir yarı değerli, taştır. Latince de ismi Jayet olarak bilinir. Oldukça kolay işlenebilmesi ile sıklıkla ziynet eşyası ve takı olarak kullanılır. Oltu taşı işlendikçe sertleşir ve parlar. Genel olarak siyah renge sahiplerdir. Bir linyit türü olan karbon bileşenidir. Çoğunlukla tespih ve takı üretiminde kullanılır. Maden Kanunun içerisinde değerli taş olarak anılır.

Gerçek oltu nasıl anlaşılır?

Çokça merak edilen ve sorulan sorudur. Bu özellikleri temel alarak doğru ve güvenilir sitelerden, yerlerden alışveriş yapmalısınız. Erzurum’un Oltu ilçesinde yüzyıllardan beri işlenen Oltu taşının namı, piyasaya yakın zamanlarda giren Gürcistan Oltusu ya da Rus oltusu gibi kısmen benzer görünümdeki kalitesiz taşlar ile sarsılmaktadır. Kalitesinin düşük olması sebebiyle kırılgan yapıda olan bu taşlar renk olarak da gerçek Oltu taşlarından ayrılmaktadır. Piyasaya ucuz olarak sürülen bu kalitesiz ve çakma taşlar, hakiki Oltu üreticisi, pazarlamacısı ve tutkunlarını zor duruma sokmakta ve endişelendirmektedir. Ucuz fiyatlara satılan tesbihler kesinlikle Oltu olmayıp sentetik, plastiktir.

Oltu taşından neler yapılır?

Erzurum 'a özgü oltu taşı Oltu ilçesinden güç koşullar altında çıkarılmakta olup, bu taş ile tespih anahtarlık, gerdanlık, broş, küpe, saç tokası, tarak, ağızlık, yüzük, bilezik, sigaralık ve çeşitli süs eşyaları yapılmaktadır.

Oltu taşının özellikleri ve faydaları

Oltu taşı topraktan ilk çıkarıldığında oldukça yumuşaktır fakat havayla temasının olması halinde sertleşir.

İşlenmesi kolay olan bir taştır.

Oltu taşı işlendikçe sertleşen yapıya sahiptir.

Kullanıldıkça parlar.

Genel olarak siyah renkte olmasına rağmen, koyu kahverengi, grimsi yeşil ve sarı renkte de olabilmektedir.

Çıraya benzer alevli şekilde is çıkararak yanar.

Sürtünmeyle elektriklenerek hafif cisimleri çeker.

Oltu taşının faydaları

Oltu taşı şifalı taşlar arasında bulunmaktadır. Depresyon üzerinde etkili oluşu ile stresi azaltır, kişinin pozitif enerji ve mutlulukla dolmasını sağlar. Sabır verici ve gerginlik giderici etkisi bulunur. Kişi üzerinden negatif enerjiyi alarak boşalan enerji alanını pozitif enerjiyle doldurur. En fazla tiroit bezinin hastalıkları üzerinde etkisi olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda boyun bölgesinde kullanılması halinde astım hastalığında gözle görülecek şekilde yarar sağlamaktadır. Ve guatr, bronşit hastalıklarında da kullanılır.

Oltu taşı nerelerde ve nasıl bulunur?

Oltu ilçesinde kuzeydoğu bölgelerinden çıkarılmaktadır. Sarı, koyu kahverengi, siyah ve grimsi yeşil renkte çıkarılabilir. Oltu taşı rezervleri; Çataksu (Kabasut mevki), Alatarla (Saplık mevki), Hankaskışla, Dutlu köylerinde Yasak dağ olarak da adlandırılan Dutlu Dağının zirvesinden çıkarılır. Çataksu, Taslıköy, Ormanağazı, Günlüce, Sülünkaya, Alatarla, ve Güzelsu yerleşimlerinden çıkarılmaktadır.

Oltu taşı bu bölgede sarıçam ormanları ile kaplı olan dik yamaçlarda çıkarılır. Engebeli zemin nedeni ile taşın çıkarılması oldukça zordur. Mayıs ayı ile Eylül ayı arasında bölgeden sırasında bölgede açılmış olan 600 madenden yaya olarak gidilip, çıkarılmaktadır.