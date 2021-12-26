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Aktüel Oltu kalesi gövdesinde yarıklar oluştu
Aktüel

Oltu kalesi gövdesinde yarıklar oluştu

Tarihi Oltu kalesi gövdesinde çatlaklar oluşurken burçlardan düşen taşlar tehlike oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 11:40:00 - 2021-12-26 11:51:25
Oltu kalesi gövdesinde yarıklar oluştu

Milattan önce III. yüzyılda tüm Doğu Anadolu'ya hakim olan Urartular döneminde yapılan ve İpek Yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak içinde kullanınlan Oltu kalesi gövdesinde yarık ve çatlaklar oluşurken ara ara burçlardan aşağıya taşlar düşüyor. Oltulular acil olarak müdahale edilmese Oltu Kalesinin yıkılacağı endişesi taşıyor.

Oltulu esnaf, “Çocuklarımla kalenin yanından geçerken az kalsın taş düşüyordu. Geçen araçlarda zor kurtardılar. Bir an önce kalenin yapılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan kalenin dibinde bulunan Selçuklu hamamının da büyük bir bölümü çökmüş durumda olduğu belirtiliyor.

Oltu Kalesi'nin son halini görmek için TIKLAYINIZ

Oltu kalesi nerede?

Oltu Kalesi, Erzurum'un Oltu ilçesinin merkezindeki sarp ama yüksek olmayan bir tepelikte yer alan kaledir.

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