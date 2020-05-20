  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Oltu İğdeli Mahallesi karantina altına alındı

Oltu İğdeli Mahallesinde tesbit edilen pozitif Covit 19 vak’aları üzerine mahalleye 15 gün süreyle tüm giriş çıkışlar durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:26:08 -
Oltu İğdeli Mahallesi karantina altına alındı

Oltu İğdeli Mahallesinde tesbit edilen pozitif Covit 19 vak’aları üzerine mahalleye 15 gün süreyle tüm giriş çıkışlar durduruldu.


Oltu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda İğdeli Mahallesi’nde 20 Mayıs’tan başlamak üzere 15 günlük karantina uygulanacağı aktarılırken, mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.


İğdeli Mahallesinde yaşayan 33 kişi karantina altına alınırken virüsün Erzurum’da ikamet eden aynı köylü yaşlı birisinden bulaştığı belirtildi. Mahallede yaşayan 33 kişinin de test sonucunun tamamı pozitif çıkınca mahalle karantina altına alındı köye giriş çıkışlar yasaklandı.


Son günlerde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşlar da İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri konusunda uyarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı