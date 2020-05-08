Erzurum’a bağlı Oltu ilçesinin şehir merkezinden geçen Oltu Çayı’nın debisi, sağanak yağmur sonrası önemli ölçüde yükseldi.

İlkbahar yağmurlarının yoğun şekilde görüldüğü Oltu şehir merkezinden geçen ve Çoruh Nehri’nin de bir kolu olan Oltu Çayı’nın debisi yükseldi. Sağanak yağmur nedeniyle artan Oltu Çayı ekili ve dikili alanlara zarar vermedi.

Oltu Çayı’nın debisinin yükselmesinin sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Nadrettin Macit, “Bugün Oltu Çayı’nın akışını izliyoruz, Allah’a şükürler olsun. Bol bol yağmurlar yağıyor, herhangi bir felaket olmadan güzel memleketimiz yeşilleniyor. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bu Ramazan gününde inşallah yaz aylarında da bu bereketli günleri görürüz. Oltu’muza ve çevremize hayırlı olur inşallah” diye konuştu.

Oltulu Ayhan Özden ise, “Bu sene Oltu Çayı’nı çok gür akarken görüyoruz. Bu selin gelmesi Oltu Çayı etrafındaki pislikleri hepsini götürdü. Bu durumu gördüğümüzde mutlu oluyoruz, ayrıca taşkın, sel olmadığı için seviniyoruz” dedi.