Oltu Çayı'nda kaybolan çift için ekip kuruldu

Dün Erzurum'un Olur ilçesinde Oltu istikametinden Artvin istikametine giden bir araç ile karşı yöndeki araç, trafik kazası yaptı.

Özkan Ölmez’e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar Mahallesi'nde kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sırasında iki araç da Oltu Çayı'na uçtu.

Bir çifte hala ulaşılamadı

Bahar nedeniyle yüksek debide akan Oltu Çayı'ndan Özkan Ölmez ve Eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak dışarıya çıkarken 55 AFC 706 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'un cesedine ulaşıldı.

Çayda kaybolan Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut'un aranmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.