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Yaşam Oltaya balık değil martı takıldı
Yaşam

Oltaya balık değil martı takıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 19:50:00 -

Muğla’da balıkçıların oltasına bu kez balık yerine martı takıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde balık tutan vatandaşın oltasına martı takıldı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, misinaya dolanan martı vatandaşlar tarafından kurtarılarak, tekrar uçması için bırakıldı.

İçmeler Mahallesi yat limanında balık tutmak için denize olta atan vatandaşların yemine bu kez martı takıldı. İğnesiz plastik yemli oltanın misinasına dolanan martıyı kıyıya çeken vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntülerde 'balık tutacağız diye geldik martı yakaladık var mı böyle bir şey' diyerek boğulmasını engelleyip, misina iplerinden martıyı kurtardı. Misina ipinden kurtarılan martı balıkçılar tarafından tekrar doğaya salındı.

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