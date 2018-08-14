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Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar konuştu! 'Altın elimizde kaldı'

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden, daha sonra ölüm yasağını kaldırdığını açıklayarak, sosyal medyada fenomen haline gelen Muhtar Bilal Arslan, mahallelerinde halen ölenin olmadığını söyledi.

14 Ağustos 2018 Salı 17:06
Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar konuştu! 'Altın elimizde kaldı'

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden, daha sonra ölüm yasağını kaldırdığını açıklayarak, mahallesinde ilk ölene çeyrek altın takacağını belirtmesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen Muhtar Bilal Arslan, mahallelerinde halen ölenin olmadığını ve altının ellerinde kaldığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Tirkeş Mahallesi’nde eskiyen camilerinin yıkılması sırasında tabut ve musalla taşının da kırılması üzerine mahallede ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden ve ölüm yasağını kaldırdıktan iki gün sonra kayınbabası vefat eden Muhtar Bilal Arslan, samimi konuşması ve üslubu ile sosyal medyada fenomen olmuştu

Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl camilerinin yıkılmasından ve tabutlarının kırılmasından dolayı ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden Muhtar Bilal Arslan, ölüm yasağını kaldırdığını ve Almanya'dan gelen tabuta girecek ilk kişiye çeyrek altın takacağını duyurmuştu. Sosyal medyada adeta fenomen olan Muhtar Arslan'ın ölüm yasağını kaldırmasından bu yana yaklaşık 1 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen halen ölenin olmadığı mahallede çeyrek altın da muhtar Arslan'ın elinde kaldı.

"ÇEYREK ALTIN ELİMİZDE, TALİHLİSİNİ BEKLİYORUZ"

Camilerini bitirdiklerini ve Almanya'dan gelen tabutlarının da hazır olduğunu söyleyen Muhtar Arslan, "Camimizi bitirdik. Camimiz tamam, tabutumuz tamam. Ölen kişiye çeyrek altın kampanyamız vardı, halen devam ediyor. Şu anda çeyrek altın elimizde kaldı, ölen kişi yok. Kampanyamız devam etmektedir. Halen daha çeyrek altın elimizde, talihlisini bekliyoruz. Ölüm yasağını kaldırdık. Bir zamanlar ölüm yasağı koymuştuk. Tabut hala kullanılmadı. Tabutun bakımları temiz duruyor. Şu an talihlilerimizi bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:06
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