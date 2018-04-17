Ölmemek için eşini öldürdüğü iddia edilen kadın hakim karşına çıktı



Kocası tarafından 5 yıldır tehditlerle yaşadığı ve Gazi Mahallesi’nde oturdukları evde yaşanan tartışma sonrası ölmemek için kocası Cihangir Işık’ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve “Kasten Öldürmek” suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Aylin Işık’ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aylin Işık ve avukatları katılırken, müşteki tarafından ise Cihangir Işık’ın aile yakınları ile avukatları katıldı.

"'BENDEN AYRILAMAZSIN, BENDEN AYRILIŞIN ÖLÜMÜN OLUR' DERDİ"

Duruşmada gözyaşları içinde savunmasını yapan tutuklu sanık Aylin Işık, “2012 yılında kaçarak evlendim. Eşimden şiddet görüyordum daha önce birçok kez ayrılmak istedim ama beni hep tehdit ediyordu. Sürekli belinde silahla gezen ve silah satışı yapan bir insandı. Dışarıda en ufak problem yaşasa sinirini benden çıkarırdı. Ben ayrılmak istediğimi söyleyince, ‘Benden ayrılamazsın, benden ayrılışın ölümün olur’ derdi. Bana DHKP-C üyesi olduğunu söylemişti” dedi.

"SİLAHI ALIP KAÇMAYI DÜŞÜNÜYORDUM O SIRADA SİLAH PATLADI"



Daha sonra olay anını anlatan sanık Aylin Işık, ”Olay günü, eve gece geç gelmişti ve beni aradı kapıyı açmam için ben kapıyı açmaya gittiğimde ise beni kapının eşiğine oturtup, ‘Benden ayrılacağını mı sandın ailenden mi bel alıyorsun’ diyerek beni dövmeye ve küfretmeye başladı. O sırada anneme ve kardeşlerime tecavüz edeceğini söyledi. Saçımı çekti. Ben yapacağımı burada da yaparım dedi. Alkollüydü.

Oğlum Dağlar uyanıp yanımıza geldi ona da küfür etti. Bana çocuğu uyutup öyle gel dedi. Ben çocuğu uyuturken defalarca beni çağırdı. Ben cevap vermeyince gelip beni çocuğun odasından aldı. Yatak odasına götürdü. Onun silahı bizim dolapta duruyordu silahı aldı ve yatağa uzanmamı istedi. Yatağa oturdum o da benim karşıma geçti. Karşılıklı oturduk yatakta. Sakince konuşmaya başladım. İkna etmeye çalıştım. Silah onun sağ elinde duruyordu. Çeneme dayadı. ‘Nerenden vurayım’ diyerek silahı göğüslerime, omzuma ve cinsel organıma dayadı. Ben de yalvardım, yapma dedim. Daha sonra silahı yüzüme tutup üzerime sallamaya başladı. Silah üzerinden birbirimizi iteklemeye başladık. Silahı alıp kaçmayı düşünüyordum. O sırada silah patladı. Kanın sıçradığını gördüm oğlumun anne demesiyle kendime gelip oğlumu alıp evden ayrıldım. Çok korktum, sokaklarda gezdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kardeşimi arayıp durumu söyleyip karakola gidip teslim oldum” ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan maktulün annesi Yazgülü Şubatlı ise “Aylin’in şiddet gördüğü yalandır. Oğlum, Aylin’in saçlarını koklayarak severdi. Oğlum kara sevda olmuştu. Kötü davranışları söz konusu değildir. Şikayetçiyim” dedi.



Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında müşteki yakınlarının davayı takip eden basın mensuplarına tepki göstermesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Duruşma sonrasında İstanbul Kadın Meclisleri üyesi adına Esra Hızal ve sanık avukatı Esin Yeşil Irmak, adliye önünde basına açıklama yaptı.