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Ölmek üzere olan mültecilere jandarma nefes oldu

Sağanak yağış altında Hatay sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan mülteciler ölmek üzereyken Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Mültecilerin bulundukları yere ulaşan ve ilk olarak bebekleri kurtaran askerler, ambulansa yetişene kadar çocukları nefesleriyle ısıtmaya çalıştı

27 Aralık 2018 Perşembe 06:41
Ölmek üzere olan mültecilere jandarma nefes oldu

Gece saatlerinde Suriye sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup Suriyeli mülteci sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Jandarma ekipleri ölmek üzere olan mültecileri, son anda kurtardı.

İHA'nın haberine göre; olay,  Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan aralarında 6 bebeğin bulunduğu 13 kişi, sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı.

Altınözü ilçesinde bulunan akrabalarına attıkları yer bildiriminin jandarma ekiplerine haber verilmesiyle sınırda arama başlatan Babatorun Karakolu Jandarma Ekipleri, arazi şartlarının el vermemesi dolayısıyla aramaları yürüyerek gerçekleştirdi.

Mültecilerin bulundukları yere ulaşan ve ilk olarak bebekleri kurtaran askerlerin, ambulansa yetişene kadar çocukları nefesleriyle ısıtmaya çalıştıkları ve kıyafetlerini üzerlerine attıkları görüldü. Kurtarılanlardan birçoğu hipotermi etkisi altında olurken, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Mülteciler daha sonra Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Akıllarda kalan ise, askerlerin çocukların üzerine attıkları ceketleri ve çamura batan botları oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 06:41
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