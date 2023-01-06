Olmaz böyle bir rakam! 2 milyar Çinli harekete geçecek!

Xu, 7 Ocak’tan 15 Şubat’a kadar 40 gün sürecek bayram trafiği için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Xu, ilk verilere göre, Bahar Bayramı sırasında seyahat edenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,5 artışla 2 milyar 95 milyona ulaşması ve bu sayının 2019 yılının yüzde 70,3’üne tekabül edeceğini ifade etti.

Öte yandan Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, bayram trafiği için günde 11 bin yolcu uçuşu yapılması planlanıyor. Bu sayı 2019 yılının yüzde 73’üne denk geliyor. Çin’in en önemli geleneksel bayramı Bahar Bayramı bu yıl 21 Ocak itibarıyla kutlanacak.