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Siyaset Olmayan sorundan siyaset yapma çabası: Dün sokağa çağıran Demirtaş, bugün TBMM'ye çağırıyor!
Siyaset

Olmayan sorundan siyaset yapma çabası: Dün sokağa çağıran Demirtaş, bugün TBMM'ye çağırıyor!

Olmayan sorunlar üzerinden siyaset üretmeye çalışan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt Sorunu HDP ile Çözülür” çağrısına Selahattin Demirtaş’tan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 23:43:00 -

 

 YENİ AKİT / ANKARA 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden olmayan Kürt sorununun çözümü için HDP’nin muhatap alınmasına yönelik paylaşımda bulundu. Demirtaş yaptığı paylaşımda, “Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz." dedi.

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Yorumlar

CHDPKK nin HAÇLI kırıntıları

it itine yiğit yiğiti ne sahip çıkar mış
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Zaza

Hdp pkknin siyasi koludur daga terörist bulan partidir. Chp Lanet partidir.
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