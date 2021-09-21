Olmayan sorundan siyaset yapma çabası: Dün sokağa çağıran Demirtaş, bugün TBMM'ye çağırıyor!

YENİ AKİT / ANKARA

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden olmayan Kürt sorununun çözümü için HDP’nin muhatap alınmasına yönelik paylaşımda bulundu. Demirtaş yaptığı paylaşımda, “Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz." dedi.