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Biyografi Olivier Giroud kimdir, nerelidir? Olivier Giroud yaşı kaç?
Biyografi

Olivier Giroud kimdir, nerelidir? Olivier Giroud yaşı kaç?

Fenerbahçe transfer haberleri: Fransızların şampiyon golcüsü Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye göz kırptı. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Peki Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Olivier Giroud kimdir? Olivier Giroud nereli? Olivier Giroud kaç yaşında? Olivier Giroud hangi takımlara oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 15:01:00 - 2021-04-28 15:02:38
Olivier Giroud kimdir, nerelidir? Olivier Giroud yaşı kaç?

Chelsea’de top koşturan Olivier Giroud’un, sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Chelsea ile sözleşmesini uzatmayacağı öğrenilen Giroud transferi için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öğrenildi. Peki  Olivier Giroud kimdir, nerelidir? Olivier Giroud yaşı kaç?

Olivier Giroud, Premier Lig kulübü Chelsea’nin yanı sıra Fransız milli futbol takımı için oynayan Fransız futbolcudur. Fransa‘nın Chambery bölgesinde doğan ve Froges’de yetişen ilk futbol eğitimine Olympique Club de Froges isimli yerel bir kulüple başladı. 

Olivier Giroud kimdir?

Olivier Giroud, 30 Eylül 1986 tarihinde Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yer alan Chambery'de doğdu. Gençlik döneminde Froges OC ve Grenoble Foot 38'de forma giyen Olivier Giroud, yine Grenoble Foot 38 takımında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2007'ye kadar burada kalan ve zaman zaman forma şansı bulan Giroud 2007-08 sezonunda Istres'e kiralandı. Championnat National liginde o sezon 14 gol atarak dikkat çeken Giroud, 2008 yazında Tours'a transfer oldu.

Tours'ta 2009-10 sezonunda 21 golle Ligue 2'de gol kralı olan Olivier Giroud, 2010 kışında Ligue 1 ekiplerinden Montpellier tarafından 2 milyon Euro'ya transfer edildi ancak sezonu Tours'ta tamamladı.

Montpellier'de forma giydiği ilk sezonda 12 gol atmayı başaran golcü futbolcu Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe'ydi. 2011-12 sezonu Giroud için efsanevi geçti. Fransız golcü 21 golle Ligue 1'de gol kralı olurken, takımı Montpellier ise Lyon, Marsilya, PSG, Bourdeaux gibi devleri geride bırakarak şampiyon oldu.

2012 yazında ise Olivier Giroud Fransız teknik direktör Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal'e 12 milyon Euro karşılığında imza attı. Bu sezona kadar takımda ilk tercihlerden biri olan Giroud bu sezon yerini kaybetti. Lacazette'nin transferi sonrasında Giroud ikinci plana düştü. Bu yıl toplamda 25 maçta görev yapan 31 yaşındaki Olivier Giroud, 7 golle takımına katkı sağladı.

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