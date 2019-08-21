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"Olimpiyatlarda yer alacağımıza inanıyorum"

- Eskrim Kadınlar Kılıç Milli Takımı sporcusu Iryna Shchukla: "Türkiye'yi ikinci evim gibi görüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" - "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için çalışıyoruz. Olimpiyatlarda yer alacağımıza inanıyorum"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
"Olimpiyatlarda yer alacağımıza inanıyorum"


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Eskrim Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nın başarılı sporcularından Iryna Shchukla, çok sevdiği Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için çalışıyoruz. Olimpiyatlarda yer alacağımıza inanıyorum." dedi.

Shchukla, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da geçen yıl düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde ederek, bu dalda Türk eskrim tarihindeki 4. madalyayı kazandı.

Aynı yıl Çin'in Wuxi kentinde yapılan Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonasında en iyi 16 eskrimci arasına giren Iryna Shchukla, Belarus'un başkenti Minsk'te 2017'de gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcular Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ, Melis Sarıçam ile Türk eskrim tarihinin ilk 23 yaş altı Avrupa takım şampiyonluğunda yer aldı.

Milli eskrimci Ukrayna asıllı Iryna Shchukla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır Türkiye'de milli takımda mücadele ettiğini belirtti.


- Kısa sürede büyük başarılar


Türk milli takımında çok mutlu olduğunu, geçen sürede tarihi başarılara imza attıklarını ifade eden Shchukla, şöyle konuştu:

"İki yıl önce 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduk. Bu Türk eskrim tarihinin ilk takım şampiyonluğuydu. Geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak kürsüde yer alma başarısı gösterdim. Bu organizasyonda üçüncü oldum. Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonası'nda en iyi 16 eskrimci arasına girdim. Ukrayna'da eskrim branşında mücadele etmek benim açımdan daha kolaydı. Bunda anne ve babamın Ukrayna'da yaşaması etkili. Burada kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. Türkiye'yi ikinci evim gibi görüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için çalışıyoruz. Olimpiyatlarda yer alacağımıza inanıyorum."

Haziranda Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden 30 milli sporcunun katıldığı Uluslararası Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası Hazırlık Kampı'nı Antalya'da gerçekleştirdiklerini anımsatan Shchukla, yoğun geçen kamp döneminin ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldıklarını bildirdi.

Milli sporcu, Türkiye Eskrim Federasyonu yetkililerine ve antrenörlerine kendilerine sundukları imkanlardan dolayı teşekkür etti.


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
  1. eskrim
  2. Iryna Shchukla
  3. Milli Takım
  4. Olimpiyatlar

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