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Spor Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 155'e çıktı
Spor

Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 155'e çıktı

Dünya EURO 2020’nin ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklandı. Türk sporcuların damga vurduğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 10:00:00 -
Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 155'e çıktı

Dünya koronavirüsle mücadele ederken milyonlarca insan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na adapte olmuş durumda. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüs 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bulaştı mı? gibi sorular netlik kazanıyor.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 155'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 7 kişi arasında Japonya dışından gelen ve Tokyo'nun Harumi bölgesindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer aldı.

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