Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan milli boksörler, Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı konuşmada, olimpiyatlarda 101 milli sporcunun mücadele ettiğini ve Türkiye'nin olimpiyatları 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladığını hatırlattı. Gözgeç, Türkiye'nin madalya sıralamasında 64. sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye Boks Federasyonunun almış olduğu 2 gümüş ve 1 bronz madalya, ülkenin toplam madalyasının yarısı kadar. Biz de madalya almamış olsaydık tahmin ediyorum ki 100. sıraya inerdik. Olimpiyatlarda boksta Fransa ile 4. sıradayız" diye konuştu.

Boks milli takımının 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 erkek, 5 kadın olmak üzere 7 boksörle Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen Gözgeç, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında biz 8 kişilik bir kota aldık, 71 kiloda boksörümüz kullandığı bir ağrı kesiciden dolayı maçların başlamasına iki gün kala tedbir amacıyla oynayamadı. Ama 7 sporcumuz mücadele etti. Tüm Türkiye izledi, olağanüstü maçlar yaptık ama çok şanssız kuralar çektik. Avrupa Kıta Elemeleri'ni Türkiye'de yapmak için bize verdiler. Sayın bakanımıza İstanbul'daki toplantıda anlattım dedim ki ‘Bunun 1.5 milyon dolar bir masrafı var. Biz bunun 700-800 bin Dolar'ını gelen sporculardan ve konaklamadan toplayacağız. 200-300 bin dolarını da biz yönetimden sponsor adam buluruz. Size 400-500 bin Dolar civarı bir yükü olur. Biz bunu evimizde yaparsak biz daha fazla kota almış oluruz' dedik. Bakan Bey de ‘Çok iyi olur ben destek veriyorum, Türkiye'de yapalım' dedi. Daha sonra salı günü genel müdür yardımcısı beni aradı, dedi ki ‘Bu işi yapmayacağız, bundan vazgeçelim‘ dedi. İki gün içinde ne oldu, kim kime ne dedi, ne yaptı bilmiyoruz. Bu konudan Spor Bakanımızın haberi olduğunu düşünmüyorum. Organizasyonlarda ev sahibi olmanın avantajlarını Fransa'da gördük. Saha ve seyirci avantajını kullanamamış olduk."

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Gözgeç, "Sonraki dönemde aday olacak mısınız?" sorusuna, "Daha önce '2028'de şunları yapacağız' demiştim. Demek ki artık yolumuz uzun. Yönetimimizle oturacağız, bizimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarımıza da soracağız. Onları da yarı yolda bırakmamak üzerine bir karar alacağız" yanıtını verdi.

"Hayalimiz tekrar olimpiyata gitmek"

Olimpiyatlarda üst üste ikinci kez gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, boksta iyi bir ivme yakaladıklarını ifade ederek, "Bizler her zaman elimizden geleni yapıp Türk boksunu, kadın boksunu en iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sadece altın madalyaya odaklanıyoruz. Altın madalya olmadığında da hepimiz üzülüyoruz" dedi.

Los Angeles 2028'de mücadele etmeyi hedeflediğini belirten Çakıroğlu, "İki olimpiyatta final oynamış bir sporcunun tek hayali vardır, yine olimpiyata gitmek. 'Tamam mı devam mı'dan kastım şuydu, Nazım hocayla konuşacağız, biraz dinleneceğiz ve sadece olimpiyata hazırlanacağız. Avrupa, dünya olabilir ama bizim hayalimiz tekrar olimpiyata gitmek" ifadelerini kullandı.

Gümüş madalya alan milli boksör Hatice Akbaş da takım olarak çok büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Kadın takım olarak da takım olarak da güzel bir katılım ile Türk boksunun gücünü orada gösterdiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.