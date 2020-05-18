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Spor

Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, genç yeteneklerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:48:44 -
Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, genç yeteneklerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ile online ortamda bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcuları motive etmek amaçlı hayata geçirdiği "Şampiyonlar, güreşçilerle buluşuyor" etkinliğinin konuğu Taha Akgül oldu.

Genç güreşçiler, aileleri, antrenörleri, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç'ın da katıldığı programa konuk olan Akgül, kendisinin de güreş eğitim merkezinden yetiştiğini ve sporcuların bu merkezlerin kıymetini bilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışmalarını evde yapan sporculara antrenman metotlarından bahseden Akgül, Türkiye'nin bu zor süreci kısa sürede atlatacağına inandığını ve bu süre zarfında sporcuların kendilerini formda tutması gerektiğini vurguladı.

Sporcuların ailelerine de seslenen Akgül, "Çocuklarınızın her zaman yanlarında olun, onları destekleyin ve kazanacakları başarılarla gururlanın." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül daha sonra soruları yanıtladı.




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