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Dünya Olimpiyat madalyasını ısırarak gündem olmuştu... Koronavirüse yakalandı
Dünya

Olimpiyat madalyasını ısırarak gündem olmuştu... Koronavirüse yakalandı

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan sporcunun madalyasını ısırarak tepki çeken Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 10:31:00 -

Geçtiğimiz ay düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda bir softbol oyuncusunun kazandığı altın madalyayı ısırarak salgına karşı duyarsızlık eleştirilerini üzerine çeken Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura'nın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Sekreterine geçen pazar günü Kovid-19 teşhisi konan Kawamura'nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Temmuz ayı başında Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura'nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde istirahat ettiği açıklandı.

Kawamura 4 Ağustos'ta Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto tarafından ziyaret edilmiş, ikilinin poz verdiği sırada sporcunun kazandığı altın madalyayı ısıran Kawamura "saygısızlık" ve "salgına karşı duyarsızlık" ile suçlanmıştı. Japonya kamuoyunda skandal haline gelen olayın ardından Kawamura toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.

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