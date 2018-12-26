"Olimpik ruh", 41 yaşında karateye döndürdü





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR / ERCAN DOĞAN - Ferdi olarak büyüklerde 2 dünya, 7 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Yıldız Aras, karatenin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak olması nedeniyle 41 yaşında yeniden tatamiye döndü.

Karateyi 2010 yılında bıraktıktan sonra bir dönem Ümit Milli Karate Takımı'nın antrenörlüğü de yapan milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aktif spor hayatıma olimpiyatlar için döndüm. Tek amacım olimpiyatlara gitmek. Oradan da boş dönmek olmaz." diye konuştu.

İçindeki olimpiyat ateşinin sönmediğini dile getiren milli karateci, "Yapılan çalışmanın, yapılan fedakarlığın, gösterilen sabrın karşılığı olduğunu düşünürüm. Şimdi yeni bir süreçteyim. Fedakarlıklarım, çalışmalarım arttıkça hedeflerim de yükselecek." değerlendirmesini yaptı.





- 9 yaşında karateye başladı

Yıldız Aras, "olimpik ruh"un çok farklı bir duygu olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 yaşında karateye başladım. 18 yaşında ilk kez milli formayı giydim. 33 yaşına kadar aralıksız milli takımda yer aldım. Geldiğim noktadaki sürecin sadece olimpiyatlara gidebilmek için denemeye değer olduğunu gördüm. Benim için bir kapı açıldı, bu fırsatı değerlendirmek istedim. Evet, 41 yaşında tatamiye geri döndüm. Bu benim gerçekten hiç düşünmediğim bir şeydi. Yeniden başlama kararı ise antrenörlerimin isteği üzerine kendi tercihim ile oldu. Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Tek eksik olimpiyatlardı."

Sporu bıraktıktan sonra milli takımlarda antrenör olarak görev aldığını da dile getiren Yıldız, şu görüşleri paylaştı:

"Sporcularla birebir antrenman yaparak devam ediyordum. Her zaman performansımın iyi olduğu söyleniyordu. Olimpiyat sürecine girince camia olarak çok sevindik ve heyecanlandık. Hiç aklımda yokken milli takım antrenörlerimizden bu süreçte 'Başka ülkelerden eşli sporcular dönüş yapıyor ve senin kadar performansları yok, senin kilonda sporcularımız var, sen de bu süreçte deneyebilirsin. Biz sana inanıyoruz. Yapabilirsin. Zor ama olmayacak bir şey değil. Kaybedecek bir şeyin de yok.' telkinleri oldu. Ben de bunu hocalarım, ailem ve yakınlarımla konuşarak deneme kararı aldım. 'Ne gerek var.' diyenler de var, 'Sen bunu hak ediyorsun dene tabii ki.' diyenler de. Sporcularım ve velilerim onları bir süre için bırakacağımı düşünerek üzüldüler ama olimpiyat için tam destek verdiler ve çok heyecanlandılar."

Kararının ardından Şili'de yapılan olimpiyat eleme maçlarına katılan Yıldız Aras, "Şili'de 8 yıl aradan sonra ilk maçıma çıktım. İlk 4 maçımı kazandım. Beşinci maçımda, grup finalinde tek bir pozisyon hatamdan maçı verdim. Bir aylık antrenmanla bu maçları çıkarmıştım ve karşılaştığım sporculardan Avrupa ve dünyada derece elde eden isimler." şeklinde konuştu.





- "Madalyasız dönmek istemem"





Milli sporcu, hedefinin sadece 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmak olmadığını, madalya da almak istediğini bildirdi.

Hedeflerini çok dile getirmek istemediğini kaydeden Yıldız Aras, "Hiçbir şey yokken, 8 yıl ara verip birden 41 yaşında 'Olimpiyat şampiyonu olacağım.' dememi bazıları gerçekçi bulmayabilir. Bu içimde var, çok dile getirmek istemiyorum. Böyle bir şey olmayacağını düşünsem kesinlikle girmem. İlk başta tabii ki süreci güzel atlatıp olimpiyatlara katılmak istiyorum. Madalyasız dönmek istemem. Benim için hüzün olur. Ben 'Madalya.' demiyorum, inşallah şampiyonluk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- 4 kez bıçak altına yattı





Sporculuk kariyerinde 4 kez ameliyat olduğuna dikkati çeken Yıldız Aras, bir daha karateye dönemeyeceğini düşündüğünü anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son dönemlerde sakatlıklar üst üste gelince bırakma kararı aldım. Bu süreçte bir daha spora dönemeyeceğimi, eski performansımı yakalayamayacağımı düşündüm. Aile, antrenör ve ameliyatlarımı yapan üniversiteden de hocam olan Mustafa Karahan'nın destekleriyle dönüşlerim muhteşem oldu. Dünya Şampiyonası seçmelerini kazanarak gitmeye hak kazandım. Sırp rakibimi geçtikten sonra Çinli rakibime kaybettim. Bu yenilginin yaşla alakası olduğunu düşünsem asla bu işe girmezdim. Uzun yıllar ara vermiş olmanın etkisi var mutlaka. Daha çok maç yapıp, yeniden adapte olmam gerekiyor."