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Spor Olimpik milli judocular Antalya'da kamp yapacak
Spor

Olimpik milli judocular Antalya'da kamp yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:43:20 -
Olimpik milli judocular Antalya'da kamp yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu, olimpik milli judocuların üçüncü hazırlık kampını Antalya'da yapacaklarını duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hazırlıklarına İstanbul'da tekrar başlayan ve ardından Erzurum'da yüksek irtifa antrenmanı yapan olimpik milli judocuların, 3. etap kampını 17 Eylül-20 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirecekleri belirtildi.

Göynük Mirage Park Resort'ta kampa girecek toplam 39 milli judocunun, bu etapta ağırlık ve güç çalışması yapacakları aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, hazırlık kamplarına alınan olimpik ve ümit milli takım sporcularını, uluslararası müsabakalar yarın başlayacakmış gibi formda tutmayı amaçladıklarını belirtti.


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