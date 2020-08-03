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Spor

Olimpik Judo Milli Takımı'ndan Kurban Bayramı kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-03 14:00:51 -
Olimpik Judo Milli Takımı'ndan Kurban Bayramı kutlaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kamp çalışmalarını sürdüren Olimpik Judo Milli Takımı'nın sporcuları, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da gerçekleştirilen ilk etap hazırlık dönemini 15 Ağustos'ta tamamlayacak, ardından da Erzurum'da ikinci etap hazırlık kampına girecek olan kadın ve erkek olimpik sporcularımız, bayram mesajında başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere judo camiamız ile tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti." denildi.


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