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Olimpik havuzda, 2 bin çocuk, yüzme öğrendi

Elazığ’da açılan yaz spor kursları ile 2 binden fazla çocuk yüzme öğrenirken, çeşitli spor etkinlikleri yaparak tatilini geçiriyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:11
Olimpik havuzda, 2 bin çocuk, yüzme öğrendi

Elazığ’da açılan yaz spor kursları ile 2 binden fazla çocuk yüzme öğrenirken, çeşitli spor etkinlikleri yaparak tatilini geçiriyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, yaz tatilinin başlamasının ardından çocukların sosyolojik ve fizyolojik gelişimine katkı sağlamak, spora yönlendirmek amacıyla açtığı yüzme, basketbol ve futbol branşlarındaki yaz spor kursları aralıksız devam ediyor. 28 eğitmenin görev aldığı yüzme kursuna ise 2 bin 58 çocuk katıldı. Çocuklar olimpik yüzme havuzunda eğitmenler eşliğinde kısa sürede yüzmeyi öğrendi. Yüzmeyi öğrenen çocukları aileleri de takip ederek heyecanlarına ortak oldu.



"En çok ilgi gören spor dalı yüzme oldu"


Amaçlarının, sporu tabana yaymak olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Özellikle küçük çocukların ve gençlerin yaz aylarında fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini arttırmak için bir dizi faaliyet gerçekleştiriyoruz. Yaz spor okulları, özellikle bakanlığımızın çok önem verdiği, küçük minik kardeşlerimizi hem bütünleştirip hem sosyolojik hem de fizyolojik olarak yarınlara hazırlama adına çok önemli. Bir çok branşta faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaz spor okulları içerisinde yüzme en çok ilgi gören spor dalı. Bir çok veli, tam olimpik yüzme havuzumuzda çocuklarını bizlere emanet etti. Biz de burada profesyonel antrenör ve can kurtaranlarımız ile bu nezih tesisimizde yüzme öğretiyoruz. Şuan da havuzda 2 bin 58 öğrenci eğitimlerden istifade ediyor. Burada yüzme öğreniyor ya da yüzmelerini geliştiriyorlar” dedi.



"Herkese yüzme öğreteceğiz"


Projesi kapsamda ilçeler ve beldeler dahil olmak üzere çocuklara yüzme eğitimi verildiğini anımsatan Eren, “ Milli Eğitim Bakanlığı ile müşterek yürütmüş olduğumuz özellikle, ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi vardı. Bunun devamı da gelecek. Amacımız Elazığ ili içerisinde yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğreteceğiz. Bu konuda da azim ve gayret ile çalışmaya devam edeceğiz. Havuzda sadece çocuklar değil özellikle serbest seanslarımız var. Serbest seanslarımızın içerisinde karma olmamakla beraber kadınlar ve erkekler de belli dönemlerde seansları var. Günün yorgunluğunu atmak, fiziksel gelişimi ve fiziksel rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için havuzumuz herkese açık. Bunun dışında dezavantajlı özel sporcular dediğimiz, bizim için çok özel olan bu kardeşlerimize burada ücretsiz olarak kurslar vermekteyiz"diye bilgi verdi.



Çocuklar en çok yüzmeyi seviyor


Yüzmeyi çok sevdiğini ve kursun sürekli olmasını isteyen 12 yaşındaki Hazar Hamza Bayram, “Okullar tatil olduktan sonra buraya geldim. Yüzme sporundayım. Burayı çok seviyorum. Hocalarımı da seviyorum. Bu kursun sürekli olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.


11 yaşındaki Edanur ise, “Okullar tatil olduğu zaman bu kursa başladım. Hocalarımla çok eğleniyoruz. Burada arkadaş ediniyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum”ifadelerini kullandı.


4 yıldır çocuklarını yüzme kursuna getirdiğini belirten Mustafa Tokat ise, “Burada gerçekten güzel bir ortam var. Çocukların hem kendilerine olan güvenleri hem de sosyalleşmeleri açısından yüzmeihmal edilmeyecek bir spordur. Spor salonunun ekibi, yönetimi çocuklarla ilgileniyorlar. Çocuklar için de gerçekten bulunmaz bir yer” diyerek düşüncelerini aktardı.


Güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren velilerden Yakup Demir’de, “Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Yüzme kurslarının Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına aktif bir şekilde girerse daha güzel olacak. Şuan yapılan çalışmalardan gayet memnunuz. Öğrenciler de yazın stres atıyorlar”diye konuştu.


Oğlunun yüzmeyi kursta öğrendiğini dile getiren velilerden Sevda Gündaoğdu’da, "Yüzme çok faydalı, hem çocuk gelişimi hem de yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Ben çok memnunum. Oğlum burada yüzmeyi geliştirdi. Suyu önceden sevmiyordu, şimdi çok seviyor"diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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