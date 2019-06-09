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Ölen oğlu anısına düzenlediği geleneksel koşu yarışmasına 350 sporcu katıldı

Sivas’ta 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden atlet Yunus Emre Koç anısına, babası tarafından başlatılan koşu yarışmasının sekizincisi, 27 ilden 350 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

09 Haziran 2019 Pazar 12:08
Ölen oğlu anısına düzenlediği geleneksel koşu yarışmasına 350 sporcu katıldı

Sivas’ta 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden atlet Yunus Emre Koç anısına, babası tarafından başlatılan koşu yarışmasının sekizincisi, 27 ilden 350 sporcunun katılımıyla düzenlendi.


YunusEmre Koç’un ölümünün 8. yılında, babası İlhan Koç’un çabalarıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen ’Yunus Emre Koç’u 8. Anma Yol Koşusu ve Mini Maratonu’na, farklı kategorilerde 27 ilden 350 sporcu katıldı. Yol koşusu ve mini maraton yarışlarına 16 yaşında hayatını kaybeden atlet Yunus Emre’nin mezarının bulunduğu Esenyurt Mahallesi’nde start verildi. Yarışlar Karşıyaka ve Esenyurt mahallesinde sürdü.



“Buruk bir sevincim olsa da mutluyum”


Merhum atlet Yunus Emre Koç’un babası infaz koruma memuru İlhan Koç, koşunun oğlunun vefatı ile aynı gün olmasından dolayı ayrı bir önem taşıdığını belirtip, “Bu sene sekizincisini düzenlediğim bu koşuyu oğlum adına düzenliyorum. 16 yaşında oğlum. 2011 yılında rahmetli olmuştu. Kendisinin de sporcu olmasından dolayı, adına koşu organize ediyorum. Sivas’ta geleneksel bir hal aldı. O gün bugündür devam ediyor. Bu seneni ayrı bir önemi var. Koşunun oğlumun vefatıyla aynı güne denk gelmesi benim için ayrı bir önem taşıyor. Koşuda toplam 350 sporcu yarışıyor. 4 ayrı kategoride yapıldı. Minik adımlar 200 metre, Yıldızlar 3 kilometre gençler, 6 kilometre, büyükler ve masterler 12 kilometre olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı. Buruk bir sevincim olsa da mutluyum” dedi.



Vücudunda 10 platinle koştu


Yarışlara Ankara’dan katılan 57 yaşındaki Zafer Ayyıldız, trafik kazası sonrası vücuduna yerleştirilen 10 platin ile koşmaya devam belirtip, “Son 2 kilometrede kramp girdi. Çok yavaşladım, tempoyu düşürdüm. Ama son 200 metrede arkada rakibim vardı mecburen koştum düşe kalka girdim içeri. Süper bir yarış oldu. Ben burada 3 yarış koştum. Üçünde de birinci oldum. 57 yaşındayım.Trafik kazası geçirdim. 6 belimde 4 de boynumda olmak üzere 10 platinim var" dedi.


Yarışlar büyük heyecana sahne olurken yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:08
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