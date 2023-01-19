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İSLAM Ölen kişinin namaz borcu kılınabilir mi?
İSLAM

Ölen kişinin namaz borcu kılınabilir mi?

Vefat eden yakınının namaz borçlarını kılmayı düşünenler, bunun doğru olup olmadığını araştırıyor. Ölen kişinin namaz borçlarını kılmak caiz midir?

Yeniakit Publisher
2023-01-19 17:08:00 -
Ölen kişinin namaz borcu kılınabilir mi?

Namaz dinin direğidir. Dünya hayatında namazını eksik kılan, vakitleri kaçıran kişiler vefat ettikten sonra yakınları özellikle 'Ölen kişinin yerine namaz kılınır mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Ölen kişinin namaz borcu kılınabilir mi?

Vefat eden yakınımızın namaz borçlarının kılınıp kılınmayacağına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şöyle: Sırf bedenle yerine getirilen ibadetlerde başkasının yerine o ibadeti yapmak geçerli sayılmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 535; Şeyhîzâde, Mecme‘u’l-enhur, I, 455). Zira herkes kendi amelinin hesabını verecektir (İsrâ, 17/13; Yâsîn, 36/54; Tûr, 52/16, 21; Müddessir, 74/38). Bu itibarla bir kimse, vefat etmiş veya hayatta olan birinin kılmadığı farz namazları, onun adına kılamaz. Dolayısıyla herkes hayatta ve sağlığı yerinde iken ibadetlerini yerine getirmeye özen göstermeli, Allah’ın huzuruna borçlu olarak gitmemeye gayret etmelidir.

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