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Yerel

Ölen kirpinin 4 yavrusu koruma altına alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anneleri ölen 4 yavru kirpi koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:44:55 -
Ölen kirpinin 4 yavrusu koruma altına alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anneleri ölen 4 yavru kirpi koruma altına alındı.


Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde yuva kenarında ölmüş bir kirpi ve yanında 4 yavru kirpi gören vatandaş, kirpi yavrularını alarak evine getirdi. Daha sonra doğa koruma yetkililerini arayan köylü, 4 yavru kirpiyi gelen görevlilere teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği personeli 4 kirpi yavrusunu yaban hayvanı rehabilitasyon ve bakım ünitesine getirerek bakım ve tedavilerini yaptı.


Yavrular bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

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