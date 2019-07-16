Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi

Kahreden olay dün öğle saatlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Ayaz'ın cansız bedeni ile yaralanan kız kardeşi Nupelda'yı askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik kız da doktorların çabasına kurtarılamadı.

Kahreden olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İki masum çocuğun hayatını kaybettiği hain saldırı Twitter'da "patlama" etiketiyle TT listesinin ilk sırasına oturdu.

Komünist Maçoğlu'na büyük tepki

Olay sonrası Birçok isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda PKK tarafından öldürülen çocuklar için bir mesaj yayımladı. Ancak Tunceli'nin Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, attığı tweette PKK adını ve mayınlı tuzağı ifadesini kullanmayınca büyük tepki gördü. Gazeteci Nedim Şener Maçoğlu'na "Kimi patlayıcı terör örgütü PKK'nın yerleştirdiğini yazamıyor, kimi PKK'yı yazıp terör örgütü diyemiyor, kimi mayın diye yalan yazıyor. En kanlı siyaseti yapıp adına gazeteciilik diyorlar, "şiddet nereden gelirse gelsin" sahtekarlarıyla" diyerek tepki gösterdi.







