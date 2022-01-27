Öldürülmeden önceki son programı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu dikkat çeken sözler sarf etmişti

Bakırköy'deki balıkçıda silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, en son 21 Ocak'ta TGRT'te Cem Küçük'ün programına konuk olmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirmişti. Dünyaca ünlü yıldız Pepe'nin hakemler hakkında söylediklerini anlatan Mahmutyazıcıoğlu'nun sözleri dikkat çekmişti.

"Bu hava ne kadar sürer?"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Beşiktaş'ın şu andaki gidişatını iyi gördüğünü belirtip, "Önder Hoca ile takım şu anda iyi gidiyor. Geçen seneki havasında olmamasının sebebi, ligde olabilir yani bu. Sürekli bir standart başarı mümkün değil futbolda. Başarısızlıkla beraber maalesef bizim Türkiye'de Futbol biraz nankör. Biraz başarısız gidince işte hoca değişikliği falan... O hava gitti, daha doğrusu gitmişti. Şu anda daha değişik bir havaya girdi Beşiktaş. Gençlerle, özkaynak düzenine dönerek böyle daha farklı bir hava yaratıldı ve başarılı da gidiyor Önder Hoca. Tabi bu ne kadar sürer? Daimi olur mu? Başarıdan bahsetmek için bir şeyin süreklilik arz etmesi lazım. Beşiktaş şimdi iyi oynuyor. Çünkü kaybolan o takım olgusunun geri geldiğini görüyorum ben. Ondan dolayı Beşiktaş açısından bakarsak iyi gidiyor ama genel olarak ligin kalitesinde düşüş var" ifadelerini kullanmıştı.

"Bu hakemler şampiyon yapmaz"

Mahmutyazıcıoğlu'nun hakemler hakkındaki, "Ligin kalitesindeki düşüşü, hakemlerin performansındaki düşüşe bağlıyorum ben. Biz şuna bakıyoruz; Pozisyon penaltı mı, değil mi? Verilseydi öyle olurdu, verilmeseydi böyle olurdu diye bakıyoruz ama hakem 1-2 tane bizim görmediğimiz hatayı yaptığı zaman... Daha sonra futbolcularla bunun çok sohbetini yaptığımız için biliyorum. Futbolcuların motivasyonu düşüyor. Bakıyor ki yönetimde bir adaletsizlik var, spora olan inancını da motivasyonunu da yitiriyor futbolcular. Bunu bana yabancı futbolculardan, Pepe anlatmıştı. 'Biz bu hakemlerle şampiyon olamayız' diye sezonun ortasında söylemişti bana" sözleri dikkat çekmişti.