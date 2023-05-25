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Dünya Öldürülen Wagner askeri sayısı belli oldu
Dünya

Öldürülen Wagner askeri sayısı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:39:00 -
Öldürülen Wagner askeri sayısı belli oldu

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'ta 20 binden fazla Wagner savaşçısının öldüğünü açıkladı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Bahmut'taki mücadelede 20 bin savaşçısını kaybettiklerini bildirdi. Bu rakam 15 aydır sürmekte olan Ukrayna'daki savaşta mücadele etmeleri için eski hükümlülerden oluşan 50 bin kişilik grubun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Prigojin'in verdiği rakam, savaşta toplam 6 bin askerini yitirdiğini ileri süren Moskova'nın iddiasıyla da çelişiyor.

Bu rakamın ayrıca Sovyetler Birliği'nin resmi tahminlere göre 1979-1989 yılları arasındaki Afganistan Savaşı'nda kaybettiği 15 bin askerden de oldukça fazla olması dikkat çekti.

AP haber ajansına göre uzmanlar yalnızca dokuz aydır süregelmekte olan Bahmut savaşının on binlerce askerin hayatına mal olduğunu belirtiyor ve aralarında çok az eğitimle cepheye sürülen eski hükümlülerin olduğu bilgisini veriyor.

Prigojin birkaç gün önce yaptığı açıklamada Bahmut'u tamamen ele geçirdiklerini açıklamış ve 25 Mayıs'a kadar kentte kalmayı sürdüreceklerini, sonrasında ise kentin kontrolünü Rus ordusuna devredeceklerini belirtmişti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in savaşçılarını ve Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri Bahmut şehrini ele geçirdikleri için tebrik etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise kentte şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirterek mücadelenin henüz bitmediğine işaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in “Artık orada Bahmut diye bir kent kalmadı, Bahmut artık bizim kalbimizde yaşayacak.” şeklindeki ifadeleri yenilgiyi kabul etmek olarak anlaşılmış, daha sonra yapılan açıklama ile Ukraynalı liderin sözlerinin yanlış anlaşıldığı ifade edilmişti.

Bahmut, Rusya'nın geçen sonbaharda yasadışı olarak ilhak ettiği ve sadece kısmen kontrol ettiği dört vilayetten biri olan Donetsk'te yer alıyor.

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