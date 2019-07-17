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Öldürülen terörist Kandil'in kara kutusu çıktı

Tunceli'de 9 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 5 teröristten biri olan Celal Kaya'nın Kandil'in kara kutusu olduğu belirlendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
Öldürülen terörist Kandil'in kara kutusu çıktı

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan ve 21 yıldır dağda olan 42 yaşındaki Doğan-Serhat kod adlı terörist Celal Kaya'nın öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı. İstihbarat birimleri teröristlerin yaptığı telsiz görüşmelerinde Celal Kaya ve grubunun Kutu deresi bölgesinde olduğunu belirledi.

İHA'dan alınan görüntü üzerine JÖH timleri bölgeyi çembere alıp teröristlere teslim ol çağrısı yaptı. Teröristlerin karşılık vermesi üzerine Kobra helikopterinin de desteği ile yapılan operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

1.5 milyon lira ödül

Öldürülen 5 kişilik terörist grubun başındaki teröristin Mavi kategoride başına 1,5 milyon lira ödül konulan örgütün sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya olduğu belirlendi. Terörist Kaya'nın örgütün Kandil'deki kara kutusu olduğu ortaya çıktı. Terörist Kaya'nın 1998 katıldığı örgütte 3 yıl Kandil'de kaldıktan sonra 2001 yılında Tunceli'ye geldiği daha sonra 2007 yılında Karayılan">Murat Karayılan tarafından bizzat Kandil'e çağrıldığı belirlendi.

Terörist Kaya'nın önce örgütün kadın yapılanmasının başındaki terörist Hülya Eroğlu, daha sonra Karayılan'ın diğer teröristlerle iletişimini sağlayan kara kutu olduğu tespit edildi. Ağrı nüfusuna kayıtlı terörist Celal Kaya'nın 33 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 38 kişinin yaralandığı saldırıların planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu da tespit edildi.

Bu arada Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
  1. Tunceli
  2. Diyarbakır
  3. Ağrı
  4. Celal Kaya
  5. PKK

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