Öldürülen Survivor kameramanıyla ilgili kahreden detay ortaya çıktı

Dominik'te Survivor ekibinde çalışırken sokakta gaspçılar tarafından öldürülen Alper Baycın'ın (24) Antalya'daki baba evinde yas var. Alper Baycın hain saldırı sonucunda hayatını kaybetmeseydi gelecek hafta Yasemin Çevik ile nişanlanacaktı.

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olayı Survivor ekibinin haber vermesiyle öğrenen Baycın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Baycın'ın dayısı cenaze işlemleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Babası Ahmet Baycın ve ailenin diğer üyeleri ise Muratpaşa ilçesindeki evinde taziyeleri kabul ediyor.

ACILI BABANIN İLK SÖZLERİ

Spot eşya satan Ahmet Baycın, oğlu Alper'in çok farklı bir çocuk olduğunu ve 8 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirterek şu sözleri söyledi: "Oğlum çok gençti. Bizim işimizi yapmayı değil, kameraman olmayı seçti. Hedefleri vardı. Bunun için Dominik'e kadar gitti. Maalesef ölüm onu orada yakaladı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı. Hayali yönetmen olmaktı."

CENAZE TÖRENİ ANTALYA'DA

Öte yandan Alper Baycın'ın cenazesinin Antalya'da yapılacağı ve en geç salı gününe kadar yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

GELECEK HAFTA NİŞAN VARDI

Alper Baycın, Survivor bittikten sonra Yasemin Çelik ile nişanlanacaktı.