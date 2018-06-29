Öldürülen Survivor kameramanının ağabeyi konuştu

Habertürk Gazetesi'nden Uzay Kesmen'in haberine göre, Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın’ın gaspçılar tarafından öldürülmesiyle ilgili ağabeyi Muammer Baycın konuştu.

Cenazenin Türkiye’ye getirilmesinin bir haftayı bulacağını kaydeden Baycın şunları söyledi:



"Alper iş dönüşü otele giderken telefonla konuşuyormuş. O sırada tek başınaymış. Motorlu iki kişinin saldırısına uğramış. Arbede yaşanmış. Çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler. Kardeşim 6 aydır Dominik’teydi. Kamera arkasında çalışıyordu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmişti. Hayat dolu, çok azimli biriydi. Sözlenmişti. Alper’in cenazesi 1 haftaya Türkiye’ye gelecek. Dayım, cenaze işlemleri için Dominik’e gitti."