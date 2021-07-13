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Öldürdüğü kardeşleri halıya sarıp sakladı
Gündem Öldürdüğü kardeşleri halıya sarıp sakladı
Gündem

Öldürdüğü kardeşleri halıya sarıp sakladı

İstanbul Bağcılar'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen 2 kardeş bir tekstil atölyesi sahibi tarafından öldürüldü. Katilin cesetleri halıya sarıp sakladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 21:07:00 -
Öldürdüğü kardeşleri halıya sarıp sakladı

Cinayet İstanbul Bağcılar'da 15 Temmuz mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iflas eden bir tekstil atölyesi sahibi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kardeşten önce Osman S’yi atölyeye çağırdı ve orada öldürdü. Daha sonra ağabeyi Mehmet S’yi de atölyeye çağıran şüpheli, onu da öldürerek 2 cesedi halıya sardı.

Katil zanlısı, o esnada olay yerinde olan Hakan Ç’ye çekiçle saldırdı. Kanlar içinde kalan Hakan Ç. pencereye çıkıp yardım isteyince şüpheli araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, öldürülen 2 kardeşin cenazesi ilk incelemelerin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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