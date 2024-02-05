Öldürdü, poz verdi, serbest kaldı!

Vicdanları yaralayan bir karar daha… Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kıbrıs Gazisi Aydın Kesgin’in eşi Hatice Sevinç Kesgin’in ölümüne sebep olan ehliyetsiz motor sürücüsü dört ayda serbest kaldı. Kesgin’i öldüren motor sürücüsünün kaçarkenki görüntüleri an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün özel haberine göre; Beylikdüzü’nde 5 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti: Atatürk Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Sevinç Kesgin, ehliyetsiz bir motosiklet kullanıcısının çarpması sonucu ağır yaralandı. Azami hız sınırının 20 kilometre olduğu caddede 70 kilometre hızla çarpan Motosiklet kullanıcısı olay yerinden kaçarken, Kesgin Esenyurt’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık bir şekilde hastaneye getirilen Kesgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AN BE AN KAMERALAR KAYDETTİ

Kıbrıs Gazisi Aydın Kesgin’in eşi Hatice Sevinç Kesgin’in ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Hüseyin Ö., olay yerinde bir saniye bile durmadan kaçmaya başladı. Çevre sitelerin güvenlik kameraları Hüseyin Ö.’in kaçışını saniye saniye kaydetti. Çarptığı kadını öylece bırakarak kaçan Ö., olay yerinden iyice uzaklaştıktan sonra durup motorda herhangi bir hasarın olup olmadığını kontrol etti. Çevrede kameralar olduğunun farkında bile olmayan Hüseyin Ö., arkadaşıyla motoru kontrol ettikten sonra gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan ehliyetsiz motor sürücüsünün sağlık meslek lisesinden mezun hemşire olduğu ortaya çıktı.

HEM EHLİYETİ YOK HEM SİGORTASI!

Bir kadının ölümüne sebep olan motor sürücüsü, olay yerinden kaçınca polis harekete geçti. Tüm aramalara rağmen bulunamayan sürücü, olay yerine geliş istikametindeki güvenlik kameraların takibi sonucu yakalandı. Koktuğu için olay yerinden kaçtığını söyleyen sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Polis ifadesinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılan Hüseyin Ö. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kesgin’in ölümüne sebep olan motosikletin trafik sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

ÖLEN SUÇLU OLDU!

Mahkeme, Kesgin’in ölümüyle ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Kısa süre sonra mahkemeye gelen bilirkişi raporunda Hatice Sevinç Kesgin’ in yaklaşık 25 metre ilerde bulunan yaya geçidinden geçmediği için asli kusurlu , ehliyetsiz, trafik sigortası olmayan, 20 kilometre azami hız sınırı olan yerde yaklaşık 70 kilometre hızla yayaya çarpıp kaçan Hüseyin Ö. İse tali kusurlu sayıldı. Mahkeme, sanığın ehliyetsiz olmasını ve olay yerinden kaçmasını dikkate almayarak hazırlanan bilirkişi raporuna göre karar vererek sürücüyü serbest bıraktı.

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