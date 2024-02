Öldürdü, poz verdi, serbest kaldı!

Vicdanları yaralayan bir karar daha… Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kıbrıs Gazisi Aydın Kesgin’in eşi Hatice Sevinç Kesgin’in ölümüne sebep olan ehliyetsiz motor sürücüsü dört ayda serbest kaldı. Kesgin’i öldüren motor sürücüsünün kaçarkenki görüntüleri an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.