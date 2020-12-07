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Dünya Öldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! İran'dan Hamaney açıklaması
Dünya

Öldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! İran'dan Hamaney açıklaması

Dün sosyal medyada öldüğüne dair haberler çıkan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ilgili bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:21:00 -
Öldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! İran'dan Hamaney açıklaması

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddialara Hamaney'in ofisine yakın bir kaynaktan yanıt geldi.

Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Öldüğü iddia edilmişti

İranlı bir gazetecinin Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İran'ın dini lideri Hamaney'in sağlık sorunları nedeniyle görevini oğluna devrettiği iddia edilmişti.

İranlı gazeteci, 81 yaşındaki liderin sağlığından endişe duyduğunu ve yakınlarının kötüleşen durumundan "çok endişelendiklerini" yazmıştı. Bu iddiaların üzerine, Hamaney'in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.

Reuters'ın İran merkezli Fars haber ajansını kaynak gösterdiği haberinde, Hamaney'in ofisine yakın bir kaynağın iddiaları yalanladı, sağlık durumun iyi olduğu aktarıldı.

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