0553 313 94 23

Öldüğü evinde 1 hafta sonra bulundu

Niğde’de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:41
Öldüğü evinde 1 hafta sonra bulundu

Niğde’de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.


Merkez Şahinali Mahallesi Aşağı Yağdan Sokak’taki bir apartman dairesinden kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dairede yaptığı incelemede, Afganistan uyruklu Maryam Hussaını’yı (41) ölü halde buldu. İlk inceleme herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmayan Maryam Hussaını’n yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlenirken cenazesi, esas Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Bu arada, Hussaını’n eşinin yaklaşık bir haftadır eve uğramadı öğrenilirken, polis, kadının kocasına ulaşmaya çalışıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    1. ABD'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    2. Bakan Albayrak'tan Türk lirası..
    3. Maden ocağında göçük: 1 ölü!
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a..
    5. Çarpıcı açıklama: ABD Türkiye'yi..
    6. Filipinler Devlet Başkanı Duterte..
    7. 15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle..
    8. Quaresma'dan transfer yorumu
    9. Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’u tebrik..
    10. Quaresma: "Şimdi insanların benden..
    11. ABD'den Lübnan merkezli bankaya yaptırım
    12. Inter, Sanchez'i kiraladı
    13. Hamit Altıntop'tan kura değerlendirmesi
    14. Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
    15. Derede bir erkek cesedi daha bulundu
    16. Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan..
    17. Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda..
    18. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    19. Trabzonspor gruplara adını yazdırdı!
    20. Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1..
    21. Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü..
    22. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği..
    23. Öldüğü evinde 1 hafta sonra bulundu
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz basını..
    25. Voleybolda milli maçın ardından
    26. İşten çıkartılan İBB çalışanlarının..
    27. Quaresma, Kasımpaşa'da ilk..
    28. Akit sordu, vatandaş cevapladı:..
    29. Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi..
    30. "Real Madrid ile yarım kalmış bir..
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı