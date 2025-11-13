Oldu olacak ödül verilseydi! Alkollü katil şoföre vicdanları yaralayan ceza

İzmir'in Karaburun ilçesinde alkollü araç kullanırken çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan sanık, kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesince 11 Kasım'da görülen duruşmaya, kazada yaşamını yitiren Barış Polat Dörtköşe'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Ege Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, araç kullanırken alkollü olması, drift atarak araç kullanması, hız sınırını aşması, sollama yasağını ihlal etmesi ve bu şekilde maktulün ölümüne sebebiyet vermesi gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Kararı açıklayan hakim, sanığı önce 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 1,72 promil alkollü olduğu ve bu promil düzeyinin dikkate alınmasıyla suçun bilinçli taksirle işlendiği kanaatine varılarak ceza 7 yıl 4 aya yükseltildi.

Sanığa verilen cezada indirim uygulanmasına yer olmadığı belirtilirken, sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

Olay ve davanın geçmişi

İzmir'in Karaburun ilçesinde 28 Mayıs 2022'de meydana gelen kazada Ege Ö'nün kullandığı otomobil, Barış Polat Dörtköşe'ye çarpmış, ağır yaralanan Dörtköşe hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan sürücünün 1,72 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, ifadesi alınan Ege Ö. serbest bırakılmıştı.

Dörtköşe'nin kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Ege Ö. tutuklanmış, geçen yıl ağustos ayında tahliye edilmişti.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu sanık Ege Ö, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararın 18 Haziran 2024’te istinafa taşınmasının ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, hüküm verilirken bazı belgelerin dosyaya alınmadığını ve eksik araştırmayla karar oluşturulduğunu belirleyerek yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere geri göndermişti.